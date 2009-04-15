Вроцлав уклав контракт на будівництво стадіону до Євро-2012

Влада польського міста Вроцлав підписала контракт на будівництво стадіону для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, який Польща організовує спільно з Україною.

Як повідомляє TVN24, стадіон за 220 млн. доларів збудує польсько-грецький консорціум на чолі з компанією Mostostal Warszawa SA.

Консорціум, за контрактом, зобов’язався спорудити стадіон за 21 місяць.

Він також дав 25-річну гарантію на дах та фасад майбутнього стадіону, а також 10 років гарантії на інші його елементи.

Фірми приступили до роботи вже у вівторок одразу після підписання контракту.

Як повідомляв УНІАН, влада Вроцлава вирішила додатково виділити близько 70 млн. доларів на будівництво стадіону після того, як виявилось, що учасники оголошеного містом тендера захотіли за свої послуги більше грошей, ніж планувала місцева влада.

Довідка УНІАН. Вроцлав є одним із 4 основних міст Польщі, у яких відбудуться матчі Євро-2012.

Згідно з проектом, вроцлавський стадіон, який заплановано збудувати на площі 14 га, зможе вмістити 44 тисячі глядачів. Крім цього, на території стадіону працюватиме казино, дискотека, ресторан на 1600 осіб та офісно-конференційний комплекс.

У грудні 2008 року закінчились підготовчі роботи до спорудження стадіону, які з вересня проводила компанія Wakoz, завдяки чому основні будівельні роботи мали б початись, як планувалось, із січня 2009 року.

З листопада за будівництвом стадіону у Вроцлаві можна спостерігати через Інтернет: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true