DCH інвестує в реконструкцію «Металіста» 400 млн. євро

Група DCH інвестувала в реконструкцію стадіону "Металіст" у Харкові 200 млн. євро, а всього в реконструкцію стадіону планується вкласти 400 мільйонів.

Про це повідомив власник DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, передає міський портал «Главное ».

А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розповів, що вже завершені роботи на східній і західній частині трибуни, закінчуються на північній, і залишиться південна частина трибуни. Через півтора місяці буде готовий навісний дах над усім стадіоном.

«У вересні ми закінчуємо будівельні роботи, встановлюємо 42 тис. австрійських сидінь і нову італійську бігову доріжку. А до грудня доводитимемо все це до повної готовності», - сказав А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.