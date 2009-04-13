Тренер Марселя: потрібне маленьке диво, щоб пройти Шахтар
Геретс сподівається на вболівальників
Головний тренер «Марселя» Ерік ГЕРЕТС після розгрому «Гренобля», який дозволив його команді очолити турнірну таблицю чемпіонату Франції, відповів на питання журналістів щодо майбутньої зустрічі з «Шахтарем».
- Сьогоднішній успіх допоміг забути про поразку від Шахтаря в Кубку УЄФА?- Звичайно, перемога повернула нам упевненість у власні сили, але неприємне відчуття від гри в Донецьку як і раніше залишилося. Тепер Шахтар має солідну перевагу, вони фаворити перед дуеллю у відповідь. Нам буде дуже важко на Велодромі, але у Марселя будуть свої козирі. Сподіваюся, стадіон у четвер буде повністю заповнений, як сьогодні, це повинно зіграти нам на руку і створити тиск на команду суперника.
- Як ви готуватиметеся до гри з Шахтарем?
- По-перше, у нас є певні кадрові проблеми. Хочеться вірити, що до поєдинку з Донецьком встигне видужати Зенден, також залишає певні питання стан Самасси. Ще необхідно проконсультуватися з клубним лікарем, адже мені потрібні тільки ті гравці, які будуть максимально готові до матчу.
У будь-якому випадку, ті футболісти, які вийдуть на поле, повинні створити маленьке диво, щоб пробитися до півфіналу Кубка УЄФА.