Тренер Марселя: потрібне маленьке диво, щоб пройти Шахтар

Головний тренер «Марселя» Ерік ГЕРЕТС після розгрому «Гренобля», який дозволив його команді очолити турнірну таблицю чемпіонату Франції, відповів на питання журналістів щодо майбутньої зустрічі з «Шахтарем».

- Сьогоднішній успіх допоміг забути про поразку від Шахтаря в Кубку УЄФА? - Звичайно, перемога повернула нам упевненість у власні сили, але неприємне відчуття від гри в Донецьку як і раніше залишилося. Тепер Шахтар має солідну перевагу, вони фаворити перед дуеллю у відповідь. Нам буде дуже важко на Велодромі, але у Марселя будуть свої козирі. Сподіваюся, стадіон у четвер буде повністю заповнений, як сьогодні, це повинно зіграти нам на руку і створити тиск на команду суперника.

- Як ви готуватиметеся до гри з Шахтарем?

- По-перше, у нас є певні кадрові проблеми. Хочеться вірити, що до поєдинку з Донецьком встигне видужати Зенден, також залишає певні питання стан Самасси. Ще необхідно проконсультуватися з клубним лікарем, адже мені потрібні тільки ті гравці, які будуть максимально готові до матчу.

У будь-якому випадку, ті футболісти, які вийдуть на поле, повинні створити маленьке диво, щоб пробитися до півфіналу Кубка УЄФА.

football.ua