На “Олімпійському” теж толокували

На НСК "Олімпійський" робочий день 11 квітня розпочався з проведення весняної толоки - цього дня, не зупиняючи основні роботи, були прибрані прилеглі до будівництва території, облаштовані побутові містечка, допоміжні споруди тощо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

За словами головного інженера генпідрядника, компанії "Київміськбуд", Олександра ГАЛИЦЬКОГО, це було більше повагою до української традиції весняних толок, адже на НСК "Олімпійський" вже стало нормою підтримувати стан будівельного майданчика у відповідності до корпоративного стандарту виконання робіт, охорони праці, дотримання екологічних та природоохоронних норм.

Він також повідомив, що вже традиційно субота – це день проведення загальної наради, на якій робиться аналіз виконаних робіт за минулий тиждень та визначаються завдання на наступний. О.ГАЛИЦЬКИЙ також зазначив, що сьогодні, 11 квітня, на реконструкції стадіону НСК "Олімпійський" задіяні понад 800 робітників та 147 одиниць будівельної техніки. Всі роботи ведуться з чітким дотриманням графіку. Зараз на стадіоні відбувається бетонування конструкцій нижнього ярусу трибун. З метою забезпечення неперервності технологічного процесу роботи тривають у 2-3 зміни навіть у вихідні дні.

Коментуючи питання фінансування робіт, О.ГАЛИЦЬКИЙ зазначив: "Жодних затримок у фінансуванні на поточний час нема. Ми чітко відслідковуємо питання щодо виплати заробітної платні робітникам. На сьогодні всі робітники, які працюють на НСК "Олімпійській", отримали зарплатню, а деякі навіть й аванс”. Він додав, що середня зарплатня на об’єкті становить близько 2 тис. 300 грн".

Необхідно нагадати, що кожний останній вівторок місяця на НСК "Олімпійський" проводиться "День відкритих дверей" з метою ознайомлення громадськості з ходом реконструкції головної арени фіналу Євро-2012.