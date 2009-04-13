Динамо очікує аншлагу на матчі з ПСЖ

Закінчився продаж квитків на повторний матч 1/4 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» - «ПСЖ», повідомили в інформаційному відділі українського клубу.

Як і на двох попередніх домашніх матчах «Динамо» в Кубку УЄФА, в четвер, 16 квітня, на стадіоні імені Валерія Лобановського очікується аншлаг. Крім того, сьогодні до кас стадіону надійде у продаж програма на гру (ціна 5 грн), де можна знайти детальне представлення суперника та найсвіжішу інформацію про протистояння з французьким клубом.

Футбольний клуб «Динамо» звертається до вболівальників із проханням завчасно прийти на стадіон та зайняти місця відповідно до придбаних квитків. Вхід на територію буде відкритим за дві години до початку матчу, тобто з 17.00.

Пропуск глядачів буде проводитися за допомогою «електронних контролерів» - встановлених на входах зі сторони Паркової алеї та Маріїнського парку системою турнікетів. Користуватися ними просто та зручно. Достатньо лише нанесений на білет штрих-код піднести до зчитуючого вікна турнікету. За секунду система опрацює інформацію та дасть «зелене світло» проходу на стадіон.

На території арени розташовані пункти харчування, в яких усі бажаючі зможуть придбати гарячий чай, каву, хлібобулочні вироби. Футбольний клуб «Динамо» обіцяє зробити все можливе, щоб перебування на футболі було максимально комфортним.