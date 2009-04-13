«Донбас Арену» відвідав Крутой

Новий стадіон, що будується в Донецьку, «Донбас Арену» відвідав відомий російський композитор і автор гімну донецького «Шахтаря» Ігор КРУТОЙ.

Як повідомили в прес-службі стадіону, відвідати арену його запросив президент клубу Рінат АХМЕТОВ.

І.КРУТОЙ ознайомився з ходом будівельних робіт, відвідав президентську ложу, оцінивши який прекрасний вигляд відкривається на поле, і зробив декілька фото на згадку з Р.АХМЕТОВИМ.

Він також цікавився звуковою системою стадіону, на що Р.АХМЕТОВ відповів, що тут «буде фантастична акустика».

І.КРУТОЙ відзначив, що ні секунди не сумнівається, що «стадіон буде одним з центральних місць міста - суспільним і спортивним».