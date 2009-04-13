«Донбас Арену» відвідав Крутой
14:56, 13 квітня 2009Футбол 2012
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На запрошення Ахметова
Новий стадіон, що будується в Донецьку, «Донбас Арену» відвідав відомий російський композитор і автор гімну донецького «Шахтаря» Ігор КРУТОЙ.
Як повідомили в прес-службі стадіону, відвідати арену його запросив президент клубу Рінат АХМЕТОВ.
І.КРУТОЙ ознайомився з ходом будівельних робіт, відвідав президентську ложу, оцінивши який прекрасний вигляд відкривається на поле, і зробив декілька фото на згадку з Р.АХМЕТОВИМ.
Він також цікавився звуковою системою стадіону, на що Р.АХМЕТОВ відповів, що тут «буде фантастична акустика».
І.КРУТОЙ відзначив, що ні секунди не сумнівається, що «стадіон буде одним з центральних місць міста - суспільним і спортивним».
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