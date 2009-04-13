ОАЕ виділяють понад 13,5 млн. доларів на розвиток свого футболу

Президент Об`єднаних Арабських Еміратів шейх Халіфа бен Заїд Аль НАХАЙЯН виділив 50 млн. дирхамів (понад 13,5 мільйонів доларів) на розвиток в країні футболу, повідомило в неділю, 12 квітня, еміратське інформаційне агентство ВАМ.

За даними агентства, виділена сума призначена для підтримки футбольних клубів, вдосконалення вже існуючих і спорудження нових стадіонів та футбольних полів, створення інфраструктури для розвитку еміратського професійного футболу.

Футбол ОАЕ має добру репутацію в арабському світі та азіатському регіоні. Збірна Еміратів брала участь в чемпіонаті світу 1990 року. У ОАЕ працювали такі видатні майстри шкіряного м`яча, як легендарний бразилець Маріо ЗАГАЛО і великий тренер Валерій Лобановський.