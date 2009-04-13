Забудовника стадіону у Львові спіткали проблеми

Проблеми, що спіткали корпорацію «Індустріальний союз Донбасу», ставлять хрест на амбіціях Львова претендувати на право проведення матчів фінальної частини Євро-2012. Про це заявив журналістам керівник аналітичного відділу об’єднання підприємців – учасників підготовки до європейського футбольного чемпіонату «ЧЄ-2012» Сергій НАГОРНИЙ «Низка скандалів навколо підготовки Львова до Євро не може бути нескінченною, – сказав експерт. – Навіть якщо місцеві власті зможуть в оперативному режимі знайти нового фіктивного забудовника, УЄФА не обдуриш».

Раніше повідомлялося, що на початку квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) корпорації «ІСД» з рівня B до B–, прогноз за яким – «негативний». 9 квітня під час засідання сесії міської ради Львова депутат Василь ПОПОВИЧ поінформував міського голову Львова Андрія САДОВОГО про те, що борги Індустріального союзу Донбасу оцінюють у $3,3 млрд. «Компанія, яка будує стадіон у Львові до Євро-2012, – «Азовінтекс», є структурою Індустріального союзу Донбасу, тому я і звернувся до міського голови, щоб він пролив світло на цю ситуацію», – сказав В.ПОПОВИЧ журналістам.

Як повідомлялося, забудовника стадіону – ТОВ «Азовінтекс», що володіє 49,99% у статутному фонді корпорації «ІСД», – було затверджено тільки в кінці 2008 року. 31 березня 2009 року Міністерство економіки України оголосило Азовінтекс єдиним виконавцем робіт з реконструкції аеродромної частини Міжнародного аеропорту «Львів». Один з керівників Комітету громадського контролю Євро-2012 Андрій КАПУСТІН у інтерв’ю УНІАН заявив, що «керівництву компанії необхідно зібрати брифінг і розповісти про реальний стан справ». «Чим довше мовчатимуть офіційні особи, тим гірше буде для Львова», – відзначив А.КАПУСТІН, акцентувавши увагу на тому, що львівські проблеми не відіб’ються на питанні участі України в ЧЄ-2012 загалом.