УЄФА цього тижня перевірить готовність України

Цього тижня Україну відвідає представницька делегація УЄФА на чолі з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій Мішелем Платіні.

Напередодні візиту експерти федерації позитивно оцінили перебіг підготовки України до європейської футбольної першості, передає "Німецька хвиля".

Після огляду шести українських міст, які є кандидатами на проведення "Євро-2012", експерти УЄФА на чолі з Пітером Хемпсоном заявили, що будь-яке з цих міст у принципі може бути відібране виконкомом УЄФА у травні.

Український уряд переконує: головні вимоги – будівництво стадіонів та аеропортів – виконуються.

Голова парламентського комітету у справах молоді та спорту Павло Костенко (БЮТ) зазначив, що піврічна затримка фінансування підготовки до чемпіонату, що була викликана економічною кризою, нині подолана.

"У 2009 році маємо профінансувати, згідно з вимогами УЄФА, 4,7 мільярда гривень на ці цілі. Майже 80% уже закладено в захищені частини державного бюджету", - каже він.

Решта коштів, за словами Костенка, має надійти зі Стабілізаційного фонду.

Серед найвагоміших труднощів у процесі підготовки до "Євро-2012" депутат назвав розбудову готельної інфраструктури в Донецьку та приведення до європейських стандартів залізниці та автодоріг.

Українська правда