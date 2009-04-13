Воротар загинув у матчі чемпіонату Київської області
10:02, 13 квітня 2009Футбол 2012
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Лікарі зафіксували миттєву смерть
Трагедією закінчився поєдинок у першості Київської області.
11 квітня в Боярці в календарному матчі між місцевим Зенітом і ФК Вишневе в боротьбі з нападаючим одержав удар у скроню і загинув на місці 18-річний воротар господарів поля Денис Новіков. Лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом, зафіксували миттєву смерть.
На понеділок 13.00 призначено похорони Дениса у Фастові.
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