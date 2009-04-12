Результати 32-го туру англійської Прем`єр-ліги

Лідери забивають по чотири м`ячі

Відбулися матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги Ліверпуль - Блекберн 4:0 (Торрес 5, 34, Аггер 84, Нгог 90) Челсі - Болтон 4:3 (Баллак 41, Дрогба 49, 63, Лемпард 60 - О`Брайєн 70, Басхам 74, Тейлор 79) Віган - Арсенал 1:4 (Мідо 18 - Волкотт 61, Сільвестр 71, Аршавін 89, Сонг 90+1) Міддлсбро - Халл Сіті 3:1 (Тунджай 3, Бейтс 29, Кінг 90 - Манушу 9) Портсмут - Вест Бромвич 2:2 (Кабул 33, Кранчар 65 - Грінінг 48, Брант 62) Сандерленд - МЮ 1:2 (Джонс 56 - Скоулз 19, Македа 76) Тоттенхем - Вест Хем 1:0 (Павлюченко 65) Сток Сіті - Ньюкасл 1:1 (Діань-Фай 43 - Керолл 81) Сьогодні тур закінчиться матчами Астон Вілла - Евертон Манчестер Сіті - Фулхем

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