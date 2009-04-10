Гданськ підписав контракт на будівництво стадіону до Євро-2012

Влада Гданська підписала контракт з польсько-німецько-австрійським консорціумом на спорудження стадіону для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який Польща спільно організовує з Україною.

Як повідомляє TVN24, стадіон збудує консорціум фірм Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, Alpine Bau Deutschland (Берлін), Alpine Bau Gmbh (Австрія), Alpine Construction Polska.

В урочистому підписанні договору взяли участь, окрім місцевої влади, голова Сенату Богдан БОРУСЕВІЧ, голова політичного кабінету прем’єр-міністра Славомір НОВАК та державний секретар Міністерства спорту та туризму Адам ГЄРШ.

Польська Hydrobudowa, яка входить в консорціум, раніше реконструювала стадіон Леха у Познані, а Alpine Bau будував стадіон Allianz Arena у Мюнхені.

За даними TVN24, спорудження стадіону коштуватиме близько 150 млн. дол., хоча раніше називалась сума близько 200 млн. дол.

Консорціум приступить до виконання основних робіт у травні цього року після того, як завершаться підготовчі роботи, і повинен збудувати стадіон до грудня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними влади Гданська, згаданий консорціум запропонував найменшу ціну за свої послуги (близько 120 млн. доларів) у тендері, результати якого були оголошені наприкінці березня.

Перший етап будівництва стадіону у Гданську до Євро-2012 розпочався наприкінці минулого року.

Гданська спортивна арена, довжина якої становитиме 227 м, ширина - 194 м, а висота - 45 м, має бути споруджена до 2011 року. Стадіон розрахований на 44 тис. глядачів, у тому числі 1500 місць передбачено для VIP-трибуни.

Гданськ є одним із 4-х основних міст у Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.