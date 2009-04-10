Столична влада визначила місця для туалетів у Києві

Столична влада визначила та затвердила місця для розміщення громадських вбиралень у вигляді туалетних модулів і контейнерів в усіх районах Києва.

Всього на конкретно визначених відповідною схемою місцях у районах міста передбачається встановити 164 туалетні модулі та контейнери загалом на 524 місця, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З метою подальшого розвитку мережі громадських туалетів Києва профільними службами міста здійснено також розробку Програми будівництва стаціонарних громадських туалетів на період 2008-2011 рр.

Визначено, що встановлення громадських туалетів модульного типу здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, інвестицій та інших джерел. Право на встановлення й обслуговування громадських туалетів надаватиметься інвесторам на конкурсних засадах.

Для потреб міста за бюджетні кошти уже придбано 22 туалетні модулі, з яких 6 встановлено, а ще 16 встановлюються.

Як зазначають у КМДА, опрацьована також адресна програма встановлення додаткових 134 мобільних туалетів (9 контейнерних туалетів та 125 туалетних модулів). Найбільша кількість таких об’єктів з’явиться у Деснянському (26), Шевченківському (24) та Голосіївському (21) районах.

Розпорядженням КМДА від 20 січня 2009 року «Про впорядкування функціонування мережі громадських вбиралень стаціонарного типу, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва» всі стаціонарні громадські туалети, що перебували на балансі комунальних підприємств, організацій та установ, передано на праві господарського відання КП «Київкомунсервіс».

За даними мерії, зараз у столиці нараховується 659 громадських туалетів, з яких 544 є діючими. Зокрема зі 174 стаціонарних громадських туалетів, що належать до комунальної власності, працює 151 одиниця. Всього це 1 тис. 900 місць.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 р. на Хрещатику з’явились перші мобільні модульні туалети і туалети-контейнери німецького виробництва. За інформацією начальника Головного управління комунального господарства КМДА Михайла ШПАРИКА, вартість одного такого модуля становила 110 тис. євро. Контейнери були закуплені за кошти інвесторів. М.ШПАРИК наголосив, що згідно із Концепцією розміщення різних громадських вбиралень і туалетів у кожному районі та в центрі міста, розробленою на виконання розпорядження мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, підписаного у червні 2006 р., загалом у Києві до 2012 р. працюватиме близько тисячі мобільних і стаціонарних туалетів.

Що стосується конкретно стаціонарних туалетів та громадських вбиралень, то за інформацією М.ШПАРИКА, у Києві крім відновлення та ремонту існуючих (станом на 2007 р.) планувалось будівництво близько 200 нових об’єктів. Зокрема, за словами М.ШПАРИКА, у центрі міста планувалось відновити роботу громадської вбиральні на Майдані Незалежності біля вул. Інститутської.