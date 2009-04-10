Проект нового терміналу Львівського аеропорту буде готовий у червні

Представники компанії «Тебодін Україна» під час візиту міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського до Міжнародного аеропорту «Львів» у четвер, 9 квітня, презентували проект майбутнього терміналу Львівського аеропорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України.

Зараз пропускна спроможність існуючого терміналу у Львівському аеропорту становить 200 пас./год. Що ж стосується майбутнього терміналу, то він зможе пропускати 1000 пас./год, а при потребі – більше 2000 пас./год.

Передбачається, що для будівництва терміналу та об’єктів, які пов’язані з термінальною діяльністю, буде залучатися приватний інвестор.

Зараз проект нового терміналу знаходиться на стадії завершення розробки робочої документації. Потім його буде передано до Державної експертизи. Орієнтовно у червні цього року повністю завершиться проектування терміналу Львівського аеропорту.

Міністр транспорту висловив сподівання, що для будівництва нового терміналу аеропорту в ролі інвестора вдасться знайти потужну компанію, яка б дійсно стимулювала аеропорт до подальшого розвитку.

«Ми маємо намір знайти провідні світові компанії, які не просто прийдуть і вкладуть гроші, а зможуть проінвестувати проект, зробити європейський рівень послуг і найважливіше - залучити авіакомпанії, які сюди будуть привозити людей. Адже аеропорт – це перш за все пасажири», – зазначив Й.Вінський.