Суркіс упевнений, що в Україні відроджується великий футбол

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вірить, що футбол в країні повертає минулу потужність і вихід двох клубів в 1/4 фіналу Кубка УЄФА є одним з доказів цього.

Як відзначив він в інтерв`ю журналу uefa.com, “успіх "Динамо" і "Шахтаря" є важливою поворотною подією”.

"Складається враження, що ми повертаємося у велике минуле - 1975 рік, коли кияни завоювали перший європейський трофей (Кубок володарів кубків), а також 1986-й (клуб удруге переміг в турнірі). Настають часи відродження, і я думаю, що українські команди - "Динамо", "Шахтар" і "Металіст", якому не вистачило лише везіння, - заслужили похвали", - сказав Г.СУРКІС. З тих пір, як київське "Динамо" пробилося в півфінал Ліги чемпіонів УЄФА-1999, додав він, українські клуби так високо, як у нинішньому сезоні, ще не забиралися.

Президент ФФУ нагадав, що "Динамо" - перша неросійська команда, що стала чемпіоном СРСР, - це сталося в 1961 року під керівництвом Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО. Також кияни стали першими в СРСР, хто завоював європейський трофей, коли натхнені роботою тренера і прекрасною грою Олега БЛОХІНА перемогли в Базелі "Ференцварош" (3:0) у фіналі Кубка володарів кубків-1974/75. Після цього, вже в поєдинку за Суперкубок УЄФА, українці в двоматчевому протистоянні узяли верх над "Баварією". Через 11 років під керівництвом того ж Лобановського і диригування того ж О.БЛОХІНА, "Динамо" у відмінному стилі перемогло "Атлетіко" - 3:0. Так команда завоювала вже другий за рахунком Кубок володарів кубків.

Г.СУРКІС звернув увагу, що під час другого етапу роботи з киянами, В.ЛОБАНОВСЬКИЙ вивів команду в півфінал Ліги чемпіонів-1999. Проте з тих пір жоден український клуб не пробивався в плей-офф турніру, а також не виходив у чвертьфінал Кубка УЄФА.

«Якби "Металіст" не потрапив на "Динамо" в 1/8 фіналу змагання, то, не виключено, українці мали б трьох представників в числі восьми кращих колективів кубка», - вважає керівник українського футболу. Але навіть з урахуванням вильоту, переконаний він, досягнення харків`ян все одно є перемогою для українського футболу в цілому, а особливо для самого клубу.

За словами Г.СУРКІСА, всі вітчизняні команди добилися пошани в Європі і заслуговують похвали. «Три українські представники в 1/8 фіналу - це досягнення, якого ми не могли добитися довгі роки. Як я вже говорив, ми вступили в часи відродження. Ніхто не вірив в успішний виступ наших команд до початку цього турніру. Думаю, що такі результати дозволили нам добитися пошани навіть з боку кращих європейських клубів», - говорить він.

У той же час президент ФФУ упевнений, що повторити досягнення прекрасної команди В.ЛОБАНОВСЬКОГО буде непросто, оскільки в турнірі продовжують участь такі сильні суперники як "Гамбург" і "Манчестер Ситі", "Вердер" і "Удінезе". Більше того, українцям ще необхідно подолати чвертьфінальний бар`єр. Якщо це трапиться, то участь українців у фіналі 20 травня в Стамбулі буде гарантовано, оскільки в цьому випадку українські команди згідно жеребкування зустрінуться одна з одною.

Вже 23 роки пройшло з тих пір, як українці востаннє брали участь у вирішальній сутичці єврокубка. Повторення такого результату може стати серйозним поштовхом до розвитку футболу в Україні.

На цій стадії, відзначає Г.СУРКІС, слабких команд не залишилося, але складно виділити і фаворита. «Всі суперники мають рівні шанси і лише у самому кінці шляху, у фіналі, ми дізнаємося, хто ж є кращим з кращих», - підсумував президент ФФУ.