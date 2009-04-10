МНС України та Польщі готуватимуться до Євро-2012 разом

Реконструкція аеропорту у Львові та будівництво нового терміналу відповідно до вимог IКAO актуалізують співпрацю України з іноземними фахівцями. В цьому контексті Польща заявила про готовність поділитися досвідом організації техногенної та пожежної безпеки під час проведення Євро-2012 та організувати навчання для співробітників МНС України відповідно до європейських стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це йшлося на семінарі «Адаптація аеропортів в ділянці пожежних норм та вимог відповідно до світових стандартів IКAO. Польський досвід модернізації», організованому в рамках підготовки України та Польщі до Євро-2012.

«Європейський досвід свідчить, що УЄФА приділяє значну увагу саме питанням безпеки. Відтак завдання усіх служб цивільного захисту доволі серйозне - належно підготуватися до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, що можуть загрожувати життю та здоров’ю гостям чемпіонату, працівникам ЗМІ та львів’янам. Наші польські колеги мають чималий досвіду у вирішенні таких проблем і готові ним поділитись», - розповів заступник начальника ГУ МНС України у Львівській області Василь РИСКАЛЬЧИК.

За його словами, вже сьогодні з українськими представниками МНС готові співпрацювати відомі польські фірми Технікс О/В та EGERIA - лідери у виробництві рятувального спорядження та різних типів пожежно-рятувальних машин відповідно. В майбутньому фахівці компаній готові організувати навчання для українських рятувальників на власних полігонах.

«Щоб приймати гостей Євро-2012, кожен аеропорт повинен відповідати вимогам IКAO. Це передбачає підготовку МНС відповідно до європейських стандартів. У нас є власний полігон у Великобританії, де працівники безпеки практично засвоюють отримані теоретичні знання. Адже основним завданням рятувальника є швидко і правильно оцінити ситуацію та прийняти відповідні рішення. Для цього, на жаль, матеріалу з підручника недостатньо. Потрібні практичні навички. Сьогодні такі тренування ми проводимо тільки для польських працівників МНС, але плануємо працювати і з українськими», - повідомив президент фірми «EGERIA» Анджей Славомір ВОЖНЯК.

До кінця цього тижня працівники МНС України відвідають аеропорти в Жешуві та Лодзі, де ознайомляться з системою протипожежної безпеки, системою безпеки та начальною рятувальною акцією при аварії літака.

Довідка УНІАН. IКAO (ІСАО) – міжнародна організація цивільної авіації (від англ. — International Civil Aviation Organization), організація ООН, яка визначає міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток задля підвищення безпеки та ефективності. Вона діє з 1947 року, а її штаб-квартира знаходиться в Монреалі, Канада.

До компетенції ІКАО належить присвоєння аеропортам чотирибуквених індивідуальних кодів - ідентифікаторів для передачі аеронавігаційної та метеорологічної інформації щодо аеропортів, планів польотів, позначення цивільних аеропортів на радіонавігаційних картах