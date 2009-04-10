Рейтинг УЄФА: через рік Україна заявить шість клубів у єврокубки

12:38, 10 квітня 2009
Футбол 2012
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2 - у Лізі чемпіонів і 4 - Лізі Європи

Три бали, набрані "Шахтарем" і "Динамо" в чвертьфіналі Кубка УЄФА, зміцнили лідируючу позицію України в клубному рейтингу УЄФА, що визначає представництво європейських країн у євротурнірах. 13.375 - вже стільки складає річний рекорд українських команд. Англія з п`ятьма клубами з дев`яти, що стартували, набрала рівно 13 очок, іспанські клуби - 12.437 (залишилося два з восьми).

КЛУБНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КРАЇНИ В СЕЗОНІ 2008/2009

       Країна           Коеф.     Стартувало/залишилось

1. Україна          13.375                   4 (2)

2. Англія             13.000                    9 (5)

3. Іспанія            12.437                    8 (2)

4. Німеччина      11.562                    8 (3)

5. Італія               11.250                    8 (1)

6. Франція          11.000                     7 (2)

7. Росія                  9.750                    4 (0)

У загальному рейтингу країни за п`ять років Україна максимально наблизилася до Румунії та Голландії і може вийти на сьому позицію у разі позитивних результатів у поєдинках-відповідях з "Марселем" і ПСЖ. Вже точно можна сказати, що Україна не опуститься нижче дев`ятого місця, а це означає, що в сезоні 2010/2011 наше представництво в єврокубках розшириться до шести клубів: два - в Лізі чемпіонів і чотири - Лізі Європи.

КЛУБНИЙ РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА СЕЗОНИ 2004-2009

    Країна            04/05    05/06    06/07    07/08    08/09 Рейтинг  команд

1. Англія           15.571  14.428  16.625  17.875  13.000    77.499    5/9

2. Іспанія          12.437  15.642  19.000  13.875  12.437     73.391    2/8

3. Італія            14.000  15.357  11.928  10.250  11.250     62.785    1/8

4. Німеччина   10.571  10.437    9.500  13.500  11.562     55.570    3/8

5. Франція        11.428  10.812  10.000    6.928  11.000     50.168    2/7

6. Росія              10.000  10.000    6.625  11.250    9.750     47.625     4

7. Голландія      12.000    7.583    8.214    5.000    6.333     39.130     6

8. Румунія            5.500  16.833  11.333    2.600    2.642     38.908     7

9. Україна           8.100    5.750    6.500    4.875  13.375    38.600   2/4

10. Португалія     8.166   5.500    8.083     7.928    6.785     36.462   1/7

Природно, що зростання рейтингу країни не може бути без зростання особистого рейтингу клубів. За набраними очками в поточній єврокубковій кампанії "Шахтар" займає шосте місце (19.675), поступаючись тільки "Ліверпулю", "Барселоні", "Гамбургу", "Баварії" і "Челсі". "Динамо" і "Металіст" (по 17.675) ділять 13-14 місце.

У загальному клубному рейтингу "гірники" впритул наблизилися до двадцятки (АЗ Алкммар), займаючи 21-е місце. "Динамо" піднялося на 44 позицію, "Металіст" з "Дніпром" ділить 89-е місце.

КЛУБНИЙ РЕЙТИНГ КОМАНД ЗА СЕЗОНИ 2004-2009

                                         04/05      05/06     06/07      07/08      08/09   Загальний

1. "Ліверпуль" (Англія)  28.1140  15.8855  27.3250  24.5750  21.6000   117.499

2. "Барселона" (Іспанія) 15.4875  32.1285  17.8000  27.7750  21.4875   114.678

3. "Челсі" (Англія)           23.1140  15.8855  26.3250  28.5750  20.6000    114.499

4. "Мілан" (Італія)           29.8000   24.0710  26.3855  16.0500  14.2500    110.556

5. "Манчестер Ю" (Англія)15.1140   10.8855  25.3250  32.5750  19.6000 103.499

   "Арсенал" (Англія)       17.1140   29.8855  16.3250  21.5750  18.6000    103.499

...

20. АЗ (Голландія)           26.4000  12.5165  17.6425    7.0000     1.2665      64.825

21. "Шахтар" (Укр-на)  11.6200  12.1500  13.3000   7.9750   19.6750    64.720

22. "Бенфіка" (Португалія) 12.6330  17.1000  17.6165   12.5855     4.3570   64.292

...

39. "Марсель" (Франція)    2.2855  14.1625    4.0000    13.3855   14.2000    48.033

40. "Лілль" (Франція)        15.2855  15.1625  13.0000      1.3855      2.2000   47.033

41. ПСЖ (Франція)             9.2855    2.1625  15.0000      1.3855    18.2000   46.033

...

43. "Фіорентіна" (Італія)      2.8000    3.0710     2.3855    23.0500    11.2500   42.556

44. "Динамо" (Україна)  12.6200    1.1500    6.3000      3.9750    17.6750   41.720 

...

89. "Металіст" (Україна) 1.6200    1.1500    1.3000      1.9750    17.6750   23.720

    "Дніпро" (Україна)     10.6200     6.1500     1.3000      2.9750     2.6750   23.720

147."Металлург" Д (Україна) 1.6200 3.1500 1.3000     0.9750     2.6750     9.720

...

159."Металлург" З (Україна) 1.6200 1.1500  2.3000     0.9750      2.6750    8.720

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