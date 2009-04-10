Рейтинг УЄФА: через рік Україна заявить шість клубів у єврокубки

Три бали, набрані "Шахтарем" і "Динамо" в чвертьфіналі Кубка УЄФА, зміцнили лідируючу позицію України в клубному рейтингу УЄФА, що визначає представництво європейських країн у євротурнірах. 13.375 - вже стільки складає річний рекорд українських команд. Англія з п`ятьма клубами з дев`яти, що стартували, набрала рівно 13 очок, іспанські клуби - 12.437 (залишилося два з восьми).

КЛУБНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КРАЇНИ В СЕЗОНІ 2008/2009

Країна Коеф. Стартувало/залишилось

1. Україна 13.375 4 (2) 2. Англія 13.000 9 (5)

3. Іспанія 12.437 8 (2)

4. Німеччина 11.562 8 (3)

5. Італія 11.250 8 (1)

6. Франція 11.000 7 (2)

7. Росія 9.750 4 (0)

У загальному рейтингу країни за п`ять років Україна максимально наблизилася до Румунії та Голландії і може вийти на сьому позицію у разі позитивних результатів у поєдинках-відповідях з "Марселем" і ПСЖ. Вже точно можна сказати, що Україна не опуститься нижче дев`ятого місця, а це означає, що в сезоні 2010/2011 наше представництво в єврокубках розшириться до шести клубів: два - в Лізі чемпіонів і чотири - Лізі Європи.

КЛУБНИЙ РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА СЕЗОНИ 2004-2009

Країна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейтинг команд

1. Англія 15.571 14.428 16.625 17.875 13.000 77.499 5/9

2. Іспанія 12.437 15.642 19.000 13.875 12.437 73.391 2/8

3. Італія 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.785 1/8

4. Німеччина 10.571 10.437 9.500 13.500 11.562 55.570 3/8

5. Франція 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 2/7

6. Росія 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4

7. Голландія 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6

8. Румунія 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

9. Україна 8.100 5.750 6.500 4.875 13.375 38.600 2/4 10. Португалія 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 1/7

Природно, що зростання рейтингу країни не може бути без зростання особистого рейтингу клубів. За набраними очками в поточній єврокубковій кампанії "Шахтар" займає шосте місце (19.675), поступаючись тільки "Ліверпулю", "Барселоні", "Гамбургу", "Баварії" і "Челсі". "Динамо" і "Металіст" (по 17.675) ділять 13-14 місце.

У загальному клубному рейтингу "гірники" впритул наблизилися до двадцятки (АЗ Алкммар), займаючи 21-е місце. "Динамо" піднялося на 44 позицію, "Металіст" з "Дніпром" ділить 89-е місце.

КЛУБНИЙ РЕЙТИНГ КОМАНД ЗА СЕЗОНИ 2004-2009

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Загальний

1. "Ліверпуль" (Англія) 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 21.6000 117.499

2. "Барселона" (Іспанія) 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 21.4875 114.678

3. "Челсі" (Англія) 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 20.6000 114.499

4. "Мілан" (Італія) 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2500 110.556

5. "Манчестер Ю" (Англія)15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 19.6000 103.499

"Арсенал" (Англія) 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 18.6000 103.499

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20. АЗ (Голландія) 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

21. "Шахтар" (Укр-на) 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 19.6750 64.720

22. "Бенфіка" (Португалія) 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

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39. "Марсель" (Франція) 2.2855 14.1625 4.0000 13.3855 14.2000 48.033

40. "Лілль" (Франція) 15.2855 15.1625 13.0000 1.3855 2.2000 47.033

41. ПСЖ (Франція) 9.2855 2.1625 15.0000 1.3855 18.2000 46.033

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43. "Фіорентіна" (Італія) 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 11.2500 42.556

44. "Динамо" (Україна) 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 17.6750 41.720

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89. "Металіст" (Україна) 1.6200 1.1500 1.3000 1.9750 17.6750 23.720 "Дніпро" (Україна) 10.6200 6.1500 1.3000 2.9750 2.6750 23.720 147."Металлург" Д (Україна) 1.6200 3.1500 1.3000 0.9750 2.6750 9.720 ...