Світовий банк позичить «Укравтодору» 400 млн. дол.

Рада виконавчих директорів Світового банку 7 квітня схвалила проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху для України вартістю 400 млн. дол. для «Укравтодору». Про це УНІАН повідомили в банку.

Як наголошується в повідомленні, завдання проекту – поліпшити якість ділянок дороги та безпеку руху.

“Цей проект зараз необхідний Україні. Він допоможе закласти фундамент для майбутнього зростання і конкурентоспроможності через вдосконалену транспортну інфраструктуру. Водночас це створить попит на робочі місця, таким чином допоможе скоротити негативний вплив поточної кризи», - зазначив директор СБ в Україні, Молдові та Білорусі Мартін РАЙЗЕР.

У рамках проекту буде здійснено реконструкцію 120 км ділянки Бориспіль-Лубни автодороги Київ-Харків-Довжанський (М03).

Як повідомляв УНІАН, 26-27 лютого 2009 р. у м. Вашінгтон (США) відбулися переговори щодо укладання Угоди про позику за Проектом поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху між Україною і СБ.

Процедурою передбачено, що після схвалення Радою директорів банку рішення щодо позики почнеться внутрішньодержавна процедура щодо ратифікації Угоди, а також підготовка необхідних матеріалів для набрання нею чинності.

Після закінчення всіх необхідних процедур Україна отримає 400 млн. дол. для ремонту автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування на аварійно небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП.