І.Суркіс каже, що динамівці краще бігають, знаючи про преміальні
Президент Динамо про матч з ПСЖ
Президент “Динамо” Ігор Суркіс дав інтерв`ю відразу після закінчення поєдинку проти “ПСЖ”.
- Вважаю, що після цього матчу шанси команд пройти в півфінал залишаються 50 на 50. Сподіваюся, що до матчу у відповідь 16 квітня відновляться Бангура і Кравець. Завдання у нас одне - проходити далі.
- Ігоре Михайловичу, в деяких моментах Динамо дуже щастило. Чи так щиститиме далі?- Ну це ж футбол! Сьогодні пощастило нам, завтра пощастить їм. Гра тримала в напрузі все 90 хвилин. Мобільна, хороша гра! Не забили - шкода. Шахтар вітаю.
- Сьогодні результат такий як Ви хотіли?- Ні, ну як же? Завжди хочеться вигравати.
- Не позначається на грі те, що команда грає дві гри на тиждень?
- Позначається втома і велика кількість травмованих.
- Розмір преміальних озвучений?- Він завжди у нас озвучений. Вони краще бігають, володіючи цією інформацією.