І.Суркіс каже, що динамівці краще бігають, знаючи про преміальні

Президент “Динамо” Ігор Суркіс дав інтерв`ю відразу після закінчення поєдинку проти “ПСЖ”.

- Вважаю, що після цього матчу шанси команд пройти в півфінал залишаються 50 на 50. Сподіваюся, що до матчу у відповідь 16 квітня відновляться Бангура і Кравець. Завдання у нас одне - проходити далі.

- Ігоре Михайловичу, в деяких моментах Динамо дуже щастило. Чи так щиститиме далі? - Ну це ж футбол! Сьогодні пощастило нам, завтра пощастить їм. Гра тримала в напрузі все 90 хвилин. Мобільна, хороша гра! Не забили - шкода. Шахтар вітаю.

- Сьогодні результат такий як Ви хотіли? - Ні, ну як же? Завжди хочеться вигравати.

- Не позначається на грі те, що команда грає дві гри на тиждень?

- Позначається втома і велика кількість травмованих.

- Розмір преміальних озвучений? - Він завжди у нас озвучений. Вони краще бігають, володіючи цією інформацією.

football.ua