Ахметов знову не досидів до кінця матчу: охрип і пульс 150

— Рінате Леонідовичу, чи задовольняє Вас сьогоднішній рахунок? — Задовольняє чи ні, я скажу через тиждень, але, думаю, що цей рахунок дозволяє нам їхати в непоганому настрої до Марселя і боротися за вихід в півфінал Кубка УЄФА. Команда суперника дуже сильна і гра буде важка — я не перестраховуюся, це дійсно так. Хоча, якщо бути до кінця відвертим — рахунок має бути трохи більше. Правда, я після 65 хвилини гри вже не бачив…

— Ви знову покинули стадіон? — Так, я знову «катапультувався» і все зробив як минулого разу.

— Який рахунок загадували до гри?

— Ви знаєте, я не загадував рахунок, розповім вам інший секрет. Неділю тому мені приснилося, що рахунок 0:1, а сьогодні я прокинувся без п`яти сім в холодному поту. На табло вже місця не вистачало — стільки голів забили в наші ворота. Тобто мені приснилося, що ми пропустили п`ять або більш голів і Луческу їде додому. Тому, якщо команда з Містером на чолі вийде в півфінал Кубка УЄФА, можливо, тоді Луческу залишиться тут?

—Ви цей свій сон Мірче Луческу не розповідали?

— Ні, не розповідав. Лише ось вам говорю.

— Ви другий гол у ворота «Олімпіка» бачили?

— Так, бачив. Після нього охрипнув і виїхав.

— А вихід один на один Луіса Адріано Ви вже не бачили? — Я в першому таймі бачив, а потім мені сказали, що у нього ще були моменти, але головне, що команда створює моменти і ми забиваємо. Сьогодні, повторюся, хороший рахунок — добрий результат. Сподіваюся, що футболісти і тренерський штаб зроблять все можливе щоб пройти в наступний етап Кубка УЄФА.

— Ви пізніше переглядаєте ті моменти в матчі, яких не бачили? — Звичайно, і по десять разів.

— Можливо, перед другою грою ще пару дерев посадити? На цей раз вдало вийшло: два дерева — два голи.

— Давайте краще сконцентруємося і добре зіграємо в матчі-відповіді. Це дуже важливо для нас і для України.

— Чи зараз дивитиметеся матч київського «Динамо»?

— Не знаю, я витратив дуже багато емоційних сил і відпрацював разом з футболістами на пульсі 150.

— Чи хочете Ви, щоб в півфіналі «Шахтар» зустрівся з «Динамо»? — Для нас важливо, щоб ми там були. Звичайно того ж бажаємо і київському клубу.

— «Олімпік» на початку гри ледве не забив у ворота «Шахтаря». Сильно переживали цей момент?

— Звичайно, але до цього моменту ми повинні були забити вже три голи. У будь-якому випадку, суперник у нас дуже серйозний і в цьому раунді ще нічого не вирішено.

— А якби рахунок був 3:1 — влаштував би він Вас?

— Мені більше подобається 2:0, чим 3:1, або навіть 3:0 і я був би ще щасливіший. Але ми закінчили гру з результатом 2:0 і настрій у нас хороший. Сподіватимемося, що в Марселі команда доб`ється виходу в наступну стадію Кубка УЄФА.

— Чого не вистачило «Шахтарю», щоб забити більше? — Напевно, реалізації. Ми могли забити ще, могли пропустити — це футбол. Але ще раз скажу головне: я радий, що є гра, що команда створює моменти і добивається результату.

Прес-служба ФК «Шахтар»