Національна збірна Іраку з футболу хоче тренуватися в Донецькій області

Національна збірна Іраку з футболу висловлює бажання тренуватися в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку сказав журналістам Тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Халід Джасім Мохаммад АЛЬ-ШАМАРІ після зустрічі з першим заступником голови Донецької облдержадміністрації Сергієм ДЕРГУНОВИМ.

"Ми б дуже хотіли, щоб наша збірна прибула в Донецьку область з метою тренування на спортивній базі», - сказав АЛЬ-ШАМАРІ. Водночас він нагадав, що збірна Іраку представлятиме Азійській континент на Кубку п`яти континентів у ПАР у червні 2009 року.

За словами Х. АЛЬ-ШАМАРІ, під час розмови з С.ДЕРГУНОВИМ він обговорював можливу співпрацю між футбольною збірною Іраку та ФК "Шахтар".