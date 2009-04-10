У Дніпропетровську гостям ЧЄ-12 слугуватимуть німці та голандці?

Дніпропетровськ залучить готельний персонал з Голландії та Німеччини для обслуговування туристів під час проведення в місті матчів чемпіонату з футболу Євро-2012. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні представник управління Дніпропетровської міськради з питань проведення Євро-2012 перебуває в Амстердамі, де буде підписано договір із голландськими освітніми фірмами про підготовку фахівців із Голландії та Німеччини для роботи в дніпропетровських готелях з іноземними туристами.

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що Дніпропетровську складно знайти фахівців для обслуговування гостей готелів рівня 5 зірок зі знанням іноземних мов.

За словами мера Дніпропетровська, на сьогоднішній день, швейцарська компанія TUI Travel Plc підписала контракти з 11 готелями міста на розміщення вболівальників і гостей під час фінальних матчів чемпіонату з футболу Євро-2012.

Делегація інспекторів УЄФА і представників TUI Travel Plc відвідала Дніпропетровськ 24-25 березня 2009 р.