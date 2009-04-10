Аеропорт Дніпропетровська готують до приватизації за графіком – мер

Підготовка до приватизації Дніпропетровського аеропорту на відкритому аукціоні, запланованому на червень поточного року, відбувається за графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛИЧЕНКО.

За його словами, є наказ ФДМУ здійснити інвентаризацію майна аеропорту, оголошено тендер на підбір експертів за акціями ВАТ «Дніпроавіа». Водночас І.КУЛИЧЕНКО зазначив, що переможець майбутнього продажу Дніпропетровського аеропорту «поки що на 100% невідомий».

Мер міста зазначив, що план реконструкції узгоджено, затверджено і прийнято інспекторами УЄФА. Водночас він наголосив, що Дніпропетровський аеропорт без реконструкції використовувати під Євро-2012 неможливо.

«Зараз потрібні гарантії на терміни реконструкції. Гарантії групи «Приват», яка володіє частиною акцій «Дніпроавіа», є», - сказав І.КУЛИЧЕНКО і додав, що попередня оцінна вартість реконструкції аеропорту становить 1,25 млрд. грн.