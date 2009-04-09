У Львові літати з комфортом почнуть ще до кінця 2010 р.

До кінця 2010 року розпочату сьогодні реконструкцію злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту «Львів» буде завершено, називатися це буде реконструкцією, хоча де-факто це буде нова посадкова смуга з новим сучасним обладнанням, на яку буде затрачено близько 800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він наголосив на тому, що у цьому році будуть виконуватися земляні роботи, фінансування на які передбачається в розмірі 186 млн. грн. Злітна смуга буде продовжена на 800 метрів і прийматиме всі типи літаків, в тому числі і «Боїнг».

«Рівно через рік - в кінці березня - на початку квітня 2010 року ми зупинимо аеропорт «Львів» на 4 місяці, і всі польоти на цей час буде перенесено в аеропорт Івано-Франківська, який є найближчим та найоптимальніше пристосованим для прийому пасажиропотоку замість аеропорту «Львів»», - поінформував міністр.

Й.ВІНСЬКИЙ також зазначив, що паралельно з реконструкцією злітно-посадкової смуги буде побудовано новий термінал пропускною спроможністю 1 тис. пасажирів за годину. «Буде обладнана кількарівнева автомобільна стоянка, також плануємо реалізувати перший в Україні проект поєднання аеропорту і залізниці, запустивши рейковий автобус по залізничній колії», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ, підкресливши, що «реально це буде новий аеропорт «Львів», в якому для історії залишиться лише кабінет директора».

Разом з тим Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що на даний час не визначено, хто буде інвестором будівництва терміналу, відмітивши, що зараз проводяться активні пошуки «стратегічних інвесторів».

Міністр акцентував, що його «блакитною мрією» є інвестор в образі провідної світової компанії, яка поставить Львів «в одну лінію з Франкфуртом, Варшавою та іншими аеропортами світового рівня».

Й.ВІНСЬКИЙ також відмітив, що міста Львів, Київ, Донецьк – це три опорні точки України, на базі яких Україну буде перетворено в авіаційну державу.

Відповідаючи на запитання журналістів, які гарантії Мінтрансзв’язку в умовах нинішньої кризи надаватиме потенційним інвесторам, Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що «ніхто сьогодні не повірить в гарантії, будемо базуватися на законах України, спиратись на нормативну базу. В цілому Й.ВІНСЬКИЙ оптимістично розцінив перспективи перетворення міжнародного аеропорту «Львів» «який раніше складався з однієї злітної смуги єдиного терміналу і кабінету директора» в міжнародний аеропорт, який відповідатиме всім світовим вимогам.

У свою чергу директор міжнародного аеропорту «Львів» Олександр ЗАГРЕВА не відкинув можливості, що після закриття на 4 місяці Львівського аеропорту, крім аеропорту в Івано-Франківську, буде залучено ще один аеропорт. «Івано-Франківськ не матиме в повному обсязі потужностей прийняти пасажиропотік, який додасться з нашого аеропорту, тому ми визначаємося ще з одним базовим місцем. Також хочу відмітити, що пасажиропотік Львівського аеропорту у 2008 році зріс на 100 тис. порівняно з попереднім 2007 роком. Кількість рейсів в тиждень також зросла і становить на 20 рейсів більше ніж у відповідний період минулого року», - поінформував О.ЗАГРЕВА.