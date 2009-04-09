Васюник запевнив УЄФА, що Україна підготує аеропорти вчасно

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК запевнив експертів УЄФА, що Україна виконає всі зобов’язання з підготовки аеропортів до проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем‘єра Галина РУСИН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з експертами УЄФА з питань аеропортів за підсумками їхнього моніторингу підготовки об‘єктів до Євро-2012 в Україні.

„Держава несе відповідальність за підготовку аеропортів. Після визначення остаточного списку міст - господарів турніру, ми вживатимемо додаткові заходи для того, щоб забезпечити вчасне завершення реконструкції аеропортів згідно з потребами Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Зі свого боку провідний експерт УЄФА з підготовки аеропортів Пітер ХЕМПСОН висловив упевненість, що в Україні можна підготувати на належному рівні аеропорти у всіх містах-претендентах. „Щоб це зробити, потрібен лише ентузіазм та зацікавленість тих людей, які займаються підготовкою”, - сказав він.

П.ХЕМПСОН також зазначив, що особисто він не знає, які міста будуть вибрані в Україні та Польщі, але йому “буде дуже цікаво про це дізнатися”. Водночас, додав він, які б міста не були вибрані, експерти УЄФА будуть робити все можливе, щоб допомогти їм вчасно підготуватися на гідному рівні.

За час перебування в Україні команда експертів УЄФА з питань аеропортів на чолі з П.ХЕМПСОНОМ оглянула міста-учасники підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та провела зустрічі з представниками місцевих органів влади, відповідальних за підготовку аеропортів.