Юрій Сьомін: у Франції культивують технічний, дисциплінований футбол

Напередодні чвертьфінального матчу Кубка УЄФА з "Парі Сен-Жермен" головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін дав ексклюзивне інтерв`ю uefa.com.

Чи згодні ви з тими, хто вважає саме вашу команду фаворитом цієї пари? І чого ви чекаєте від майбутнього візиту до Парижа?

На мій погляд, до стартового свистка шанси обох сторін рівні. У чомусь переважно виглядають господарі, в чомусь - ми, ну а сильного повинна виявити гра...

Якими вам бачаться головні відмінні риси французьких клубів і, зокрема, ПСЖ?

У чемпіонаті Франції культивується технічний, дисциплінований футбол з акцентом на колективні принципи гри. До речі, команда Поля Ле Гуена - один з кращих представників цього стилю. При цьому вона не тільки охоче комбінує, імпровізує, а й приділяє велику увагу стандартним положенням. Крім того, у складі ПСЖ виступають чимало гравців з великим міжнародним досвідом - Клод Макелеле, Людовік Жюлі, Жером Ротен... Вони розширюють можливості тренера щодо управління грою. Отже, як бачите, у нас дуже серйозний суперник.

Чи здатне нинішнє "Динамо", що називається, затоптати, запресингувати суперника, як робило це в свої кращі роки?

Спірне питання. По-перше, добір наших виконавців не такий, щоб сміливо йти в активний пресинг на чужій половині поля. Тому для вирішення поставлених турнірних завдань ми використовуємо інші методи. А, по-друге, в сучасному футболі накопичено достатньо засобів для виходу з-під пресингу, і класні команди володіють ними досконало. Словом, гра розвивається, вона вже пішла далі.

Що ви вважаєте головним успіхом "Динамо" за 15 місяців своєї роботи в Києві?

Головне, чого вдалося добитися - це результатів. На початку сезону ми пробилися в груповий турнір Ліги чемпіонів, де на рівних билися з її нинішнім чвертьфіналом - "Арсеналом" і "Порту". За вісім турів до фінішу чемпіонату України наш відрив від найближчого переслідувача становить 15 очок... На мій погляд, прогрес очевидний. Тепер у нас з`явилися можливості для вдосконалення гри, і ми прагнемо використовувати їх максимально.

Хоча виходить не завжди. Наприклад, за 24 дні попереднього місяця ми зіграли вісім матчів високої напруженості в збірній і в клубі. Звідси і травми - тільки за останній тиждень ми позбулися Тараса Михалика і Артема Кравця, двох футболістів "основи".