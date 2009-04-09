Завершилися матчі 1/4 Ліги чемпіонів
13:47, 09 квітня 2009Футбол 2012
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Шлях Ліверпуля й Баварії ускладнюється
Відбулися остані два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона - Баварія 4:0 (Мессі 9, 38, Ето`о 12, Анрі 44)
Ліверпуль - Челсі 1:3 (Торрес 6 - Іванович 39, 62, Дрогба 67)
Матчі-відповіді цих команд пройдуть 14 квітня.
Нагадаємо, що вчора були зіграні перші два матчі однієї четвертої (матчі-відповіді – 15 квітня)
МЮ - Порту 2:2 (Руні 15, Тевес 85 - Родрігес 4, Гонсалес 89)
Вільярреал - Арсенал 1:1 (Сенна 10 - Адебайор 66)
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