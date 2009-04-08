Луческу: переможець пари «Шахтар»-«Олімпік» вийде у фінал

Головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ впевнений, що переможець пари «Шахтар»-«Олімпік» (Марсель, Франція) вийде у фінал Кубка УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на передматчевій прес-конференції в Донецьку.

«Я впевнений, що команда, яка виграє в цій дуелі, отримає право грати у фіналі Кубка УЄФА», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він зазначив, що «Олімпік» - команда з багатою європейською історією і готова грати на найвищому рівні в будь-якому європейському турнірі».

«Зараз вона на великому підйомі, грає з великим ентузіазмом, прагне вигравати кожен матч, рівно грає і вдома, і на виїзді», - похвалив суперника М.ЛУЧЕСКУ. Він додав, що французька команда високоорганізована і «вражає здатністю жертвувати всім на футбольному полі».

«Але у неї є і слабкості. Ми спробуємо це використати. Я думаю, що це буде урівноважений матч», - зазначив при цьому наставник «Шахтаря».

Кажучи про готовність своєї команди до матчу, М.ЛУЧЕСКУ повідомив, що всі гравці «Шахтаря» перебувають «у нормальному стані», за винятком травмованого сербського півзахисника Ігора ДУЛЯЯ. Крім того, невелика проблема виникла у бразильського нападаючого АДРІАНО, який на тренуванні зіткнувся із захисником Володимиром ЄЗЕРСЬКИМ і «одержав невеликий удар».

«Сподіваюся, до завтрашнього матчу у АДРІАНО все буде добре», - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, матч між «Шахтарем» і «Олімпіком» відбудеться в Донецьку 9 квітня.