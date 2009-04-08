У Ющенка не виключають зміни порядку в’їзду громадян ЄС в Україну

У Секретаріаті Президента України не виключають, що Україна може змінити порядок в’їзду громадян Європейського Союзу, якщо Європа не поліпшуватиме візовий режим для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, сьогодні аналітики та експерти говорять про безліч варіантів, зокрема, про запровадження віз для громадян Євросоюзу, про введення плати за в’їзд, про обмеження терміну перебування на території України до 30 днів тощо.

Також А.ГОНЧАРУК зауважив, що є і четвертий варіант – нічого не робити, але сьогодні моніторинг ситуації з видачею віз для українців свідчить, що, незважаючи на вступ у дію угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС, ситуація не покращується.

За словами А.ГОНЧАРУКА, більшість віз видають на короткий термін, а також дуже часто посольства країн Європи вимагають такий пакет документів, який суперечить здоровому глузду.

Також він зазначив, що сьогодні у Європі точаться розмови про те, що для України можуть лише запропонувати лібералізацію візового режиму замість скасування його взагалі.

«Тому це питання потребує як мінімум комплексної оцінки», - сказав А.ГОНЧАРУК, водночас наголосивши, що на сьогодні в Україні не приймалось жодного рішення щодо запровадження візового режиму тощо.

А.ГОНЧАРУК пообіцяв, що питання з видачею віз для українців буде перебувати на постійному контролі нашої держави.

Також він нагадав, що Україна прагне отримати безвізовий режим з Євросоюзом до 2012 року.

Крім того, А.ГОНЧАРУК повідомив, що сьогодні йде робота над «дорожньою картою», яка визначатиме поступову лібералізацію або навіть скасування візового режиму. Водночас, за його словами, він не знає поки деталей, і вони, можливо, будуть відомі після засідання у травні у Києві візового комітету ЄС-Україна.