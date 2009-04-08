У Львові завтра почнуть роботи на злітно-посадковій смузі аеропорту

Завтра, 9 квітня, розпочнуться роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту в рамках його підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, в урочистій церемонії з нагоди початку будівництва візьмуть участь керівники області та міста, а також міністр Йосип ВІНСЬКИЙ.

Єдиним виконавцем робіт з реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» (аеродромної частини), за згодою Міністерства економіки України, визначено товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс". Наразі ця ж компанія виконує у Львові роботи з будівництва стадіону до Євро-2012.

Проект з реконструкції аеродромної частини міжнародного аеропорту «Львів» розроблено інститутом «Украеропроект». Його кошторисна вартість становить 690 млн. грн.