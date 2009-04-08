УЄФА задоволений Дніпропетровським аеропортом
Експерти 3 дні вивчали ситуацію
Члени делегації інспекційного візиту експертів УЄФА з аеропортів залишилися задоволеними проектом та підготовкою Дніпропетровського аеропорту до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це сказав заступник голови ОДА Віктор СЕРГЄЄВ.
Він поінформував, що експерти УЄФА з аеропортів Пітер ХЕМПСОН та Кріс ВОКДЕН, які перебували в області з 2 по 4 квітня, відзначили прогрес у роботі команди області, міста та керівництва ВАТ «АК «Дніпроавіа» щодо вирішення майнових та організаційних питань.
Дніпропетровський аеропорт став 17 з 26 аеропортів, які відвідують експерти в Україні та Польщі згідно з графіком своєї роботи. Наразі це перший візит членів делегації, у роботі якого взяли участь керівники області та міста – голова облдержадміністрації Віктор БОНДАР та міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, які в свою чергу, підтвердили впевненість в успішній реалізації проекту реконструкції аеропорту.
Під час роботи інспекції була презентована концепція розвитку та підготовки аеропорту до Євро-2012. Експерти УЄФА також залишилися задоволеними проведеним оглядом об’єктів, який провів заступник генерального директора «Дніпроавіа» з будівництва та реконструкції Сергій НЕСТЕРЕНКО.
Він зазначив, що наразі згідно з графіком ведеться підготовка до приватизації аеропорту. Сьогодні для цього є потенційний інвестор, який підтверджує свої наміри щодо участі у приватизації і готовність інвестувати в розвиток та підготовку аеропорту до Євро-2012 (потрібно 1 млрд. 250 млн. грн). Всі вимоги, передбачені УЄФА, будуть внесені до угоди про приватизацію аеропорту.
|Фрагмент проекту нового аеропорту Дніпропетровська
За ці кошти запланована повна реконструкція аеровокзалу, аеродрому, паркінгу, готелю тощо. Зокрема, як відзначив В.СЕРГЄЄВ, буде побудована магістрально-руліжна доріжка довжиною 3100 м та шириною 45м, яка під час проведення чемпіонату з футболу буде використовуватися як злітно-посадкова смуга.
Також під час проведення чемпіонату в аеропорту планується створити додатковий тимчасовий термінал, аби збільшити пропускну спроможність аеропорту.
Як повідомляв УНІАН, реконструкція аеропорту залишилася останнім проблемним питанням для отримання Дніпропетровськом права прийняти матчі Євро-2012.