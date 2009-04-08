УЄФА задоволений Дніпропетровським аеропортом

Члени делегації інспекційного візиту експертів УЄФА з аеропортів залишилися задоволеними проектом та підготовкою Дніпропетровського аеропорту до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це сказав заступник голови ОДА Віктор СЕРГЄЄВ.

Він поінформував, що експерти УЄФА з аеропортів Пітер ХЕМПСОН та Кріс ВОКДЕН, які перебували в області з 2 по 4 квітня, відзначили прогрес у роботі команди області, міста та керівництва ВАТ «АК «Дніпроавіа» щодо вирішення майнових та організаційних питань.

Дніпропетровський аеропорт став 17 з 26 аеропортів, які відвідують експерти в Україні та Польщі згідно з графіком своєї роботи. Наразі це перший візит членів делегації, у роботі якого взяли участь керівники області та міста – голова облдержадміністрації Віктор БОНДАР та міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, які в свою чергу, підтвердили впевненість в успішній реалізації проекту реконструкції аеропорту.

Під час роботи інспекції була презентована концепція розвитку та підготовки аеропорту до Євро-2012. Експерти УЄФА також залишилися задоволеними проведеним оглядом об’єктів, який провів заступник генерального директора «Дніпроавіа» з будівництва та реконструкції Сергій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що наразі згідно з графіком ведеться підготовка до приватизації аеропорту. Сьогодні для цього є потенційний інвестор, який підтверджує свої наміри щодо участі у приватизації і готовність інвестувати в розвиток та підготовку аеропорту до Євро-2012 (потрібно 1 млрд. 250 млн. грн). Всі вимоги, передбачені УЄФА, будуть внесені до угоди про приватизацію аеропорту.

За ці кошти запланована повна реконструкція аеровокзалу, аеродрому, паркінгу, готелю тощо. Зокрема, як відзначив В.СЕРГЄЄВ, буде побудована магістрально-руліжна доріжка довжиною 3100 м та шириною 45м, яка під час проведення чемпіонату з футболу буде використовуватися як злітно-посадкова смуга.

Також під час проведення чемпіонату в аеропорту планується створити додатковий тимчасовий термінал, аби збільшити пропускну спроможність аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція аеропорту залишилася останнім проблемним питанням для отримання Дніпропетровськом права прийняти матчі Євро-2012.