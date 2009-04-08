У Парижі Сьомін розраховуватиме на 21 футболіста

Сьогодні о 10 годині ранку команда і тренерський штаб ФК «Динамо» (Київ) з аеропорту Бориспіль вилетіли до Парижа.

Як повідомили УНІАН в інформаційному відділі клубу, в столиці Франції Юрій Сьомін розраховує на 21 футболіста, 18-ть з яких потраплять в заявку на гру з «Парі Сен-Жермен».

До Франції вирушили:

Воротарі: Богуш, Шовковській, Рибка;

Захисники: Бетао, Сабліч, Ель Каддурі, Юссуф, Несмачний;

Півзахисники: Вукоєвіч, Гіоане, Нінкович, Алієв, Кравченко, Гусєв, Єременко, Чернат, Корреа;

Нападаючі: Бангура, Мілевський, Ярмоленко, Гільєрме;

Після прибуття до готелю «Coutryard Marriott» і відпочинку футболісти відправляться на «Парк де Пренс», де проведуть передматчеве тренування. Перед пробою газону головний тренер «Динамо» Ю.Сьомін у супроводі одного з гравців поспілкуються з журналістами.

Чвертьфінальний матч Кубка УЄФА між «Парі Сен-Жермен» і «Динамо» відбудеться завтра, 9 квітня. Початок матчу о 21:45 за київським часом. Всі українські уболівальники зможуть стежити за перипетіями поєдинку в прямому ефірі на телеканалі «Інтер».