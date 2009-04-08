Брандау повернувся до Донецька

Учора ввечері о 18:45 за місцевим часом (на 15 хвилин пізніше, ніж очікувалося), авіалайнер з футболістами і тренерським штабом французького «Олімпіка», суперника «Шахтаря» по чвертьфіналу Кубка УЄФА, зробив посадку в аеропорту Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», до цього часу у визначене місце підтягнуся невеликий загін правоохоронців, представники преси і близько 40 любителів футболу, самі ярі фанати з яких не забули прихопити з собою французький прапор.

Після проходження митних формальностей «Олімпік» ступив на донецьку землю. Французи поводилися дуже просто і комунікабельно, неспішно долаючи шлях до автобуса ніхто, включаючи головного тренера, не відмовляв у проханні дати автограф чи сфотографуватися.

Природно, найбільшою популярністю користувався екс-форвард «Шахтаря» бразилець Брандау, який прилетів до Донецька не дивлячись на те, що не зможе взяти участь в матчі проти «гірників».

Відповідаючи на питання журналістів, Брандау зазначив, що зараз всі його думки тільки про гру в «Олімпіку», яким він дуже задоволений. Бразилець також повідомив, що привіз президентові «Шахтаря» свою нову футболку, яку має намір подарувати Рінату Ахметову на знак пошани і вдячності.

У Донецьку Брандау в першу чергу планує зустрітися зі своїми бразильськими друзями — Жадсоном, Вілліаном та іншими, а також з рештою колишніми одноклубниками.

Французькі суперники «гірників» розташувалися в готелі «Донбас Палас».

Марсельний «Олімпік» прибув до Донецька в такому складі:

Воротарі: Рюді Ріу, Стів Манданда;

Захисники: Ренато Чивеллі, Тайе Тайво, Жюльєн Родрігес, Віторіно Хілтон, Тайрон Мірс, Рональд Зубар, Седрік Д`юліво;

Півзахисники: Бенуа Шейру, Будевейн Зенден, Шарль Каборе, Лорік Канна, Атем Бен-Арфа, Модест М`бамі, Матьє Вальбуена;

Нападаючі: Мамаду Ньянг, Бакарі Коне, Мамаду Самасса.

Матч 1/4 розіграшу фіналу Кубка УЄФА “Шахтар” – “Олімпік” відбудеться завтра, 9 квітня, на РСК «Олімпійский» у Донецьку. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Україна, початок зустрічі о 19:30.