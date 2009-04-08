Увесь Львів відтепер уміщується в одній кишені іноземця

У Львові видано новий кишеньковий міні-путівник англійською мовою «Lviv in your pocket», призначений для туристів та гостей міста.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, до нього включені карта центральної частини міста, готелі, ресторани, бари та місця відпочину.

Передбачається, що розповсюджуватися путівник буде серед центрів туризму, інформаційних центрів, готелів, перевізників та аеропортів.