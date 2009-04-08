Увесь Львів відтепер уміщується в одній кишені іноземця
10:36, 08 квітня 2009Футбол 2012
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Видано міні-путівник, англійською
У Львові видано новий кишеньковий міні-путівник англійською мовою «Lviv in your pocket», призначений для туристів та гостей міста.
Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, до нього включені карта центральної частини міста, готелі, ресторани, бари та місця відпочину.
Передбачається, що розповсюджуватися путівник буде серед центрів туризму, інформаційних центрів, готелів, перевізників та аеропортів.
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