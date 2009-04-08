В “Борисполі” за 8 грн. на хвилину можна дізнатися про все

Повний комплекс інформаційно-довідкових послуг пасажирам міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 1 квітня надаватиме ТОВ «Скайінформ», з яким аеропорт уклав відповідний договір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, до комплексу послуг входить бронювання та доставка авіаквитків, замовлення таксі з та в аеропорт і по місту тощо.

Зателефонувавши до нової платної авіадовідки користувач послугами аеропорту зможе отримати повну та різнопланову інформацію стосовно розшуку загубленого багажу, перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу відповідно до правил усіх авіакомпаній, вартості понаднормового багажу. Також можна дізнатися про імміграційні та митні правила, порядок реєстрації та контролю на авіаційну безпеку в аеропорту, правила безпеки в аеропортах та на борту літака і про тарифи, вартість та правила перевезення тварин, спортивного інвентарю тощо.

Крім того, нова послуга надає довідкову та контактну інформацію про авіакомпанії України та світу, посольства та консульства, організації та заклади міста Києва, структурні підрозділи аеропорту «Бориспіль» та підприємства й організації, що функціонують на його території, про рух транспорту в та з «Борисполя» та в інші аеропорти.

Вартість одної хвилини розмови за нової послуги – 8 грн. з ПДВ без плати за з`єднання.

«Скайінформ» також забезпечує функціонування телефону довіри аеропорту за номером: 8-044-585-74-11 з метою усунення недоліків нової інформаційно-довідкової системи.

Крім того, як і раніше, кожен бажаючий може отримати безкоштовну інформацію щодо фактичного руху повітряних суден як на офіційному сайті аеропорту «Бориспіль», так і за стаціонарними телефонами: 8-044-281-73-08 та 8-044-281-70-98.