Маріуполь на 80% готовий до Євро-2009

Маріуполь сьогодні на 80% готовий до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2009 серед юнаків до 19 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на виїзному засіданні Донецького обласного Оргкомітету Євро-2009/2012, яке відбулося в Маріуполі, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, «на сьогодні Маріуполь показав, що він на 80% готовий до проведення європейського чемпіонату з футболу серед юнаків».

Голова облради переконаний, що вже до 1 липня місто буде повністю готове до цього міжнародного заходу. «Я впевнений, що через місяць Маріуполь буде готовий до Євро-2009 на 95%, а до 1 липня - на всі 100%», - сказав А.БЛИЗНЮК.

«Я переконаний, що кожен маріуполець на своєму рівні зробить усе від нього залежне, щоб гідно підготуватися до зустрічі численних гостей чемпіонату – хтось побілить бордюр, хтось посадить дерева, хтось виготовлятиме сувенірну продукцію… Найголовніше – це розуміння того, що це наша загальна справа, від якої залежить імідж нашого регіону. У Маріуполі, як і в Донецьку, робота йде системно, і сьогодні ми в цьому ще раз переконалися», - підсумував голова Донецької облради А.БЛИЗНЮК.

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 заплановано на 21 липня 2009 року, фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.