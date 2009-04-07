Як Ахметов і ”Шахтар” саджали дерева біля ”Донбас Арени” (фото)

П`ять разів — рівно стільки пересадок в старих розплідниках Німеччини довелося пережити двом дубам і клену, перш ніж вони знайшли своє остаточне «місце проживання». Напередодні команда «Шахтар» практично у повному складі — на чолі з Рінатом АХМЕТОВИМ і Мірчей ЛУЧЕСКУ — висадила ці дерева довкола «Донбас Арени».

Процедура посадки першої флори майбутнього європейського парку проходила одночасно в трьох місцях: поки президент клубу разом з генеральним директором Сергієм ПАЛКІНИМ і мером Донецька Олександром ЛУКЬЯНЧЕНКОМ садили один дуб, футболісти, дружно схопивши лопати, узялися за інший. Третє дерево, клен, висадили журналісти.

Всі саджанці привезені з Німеччини і зовсім не юні — їм від 20 до 30 років. Сьогоднішня посадка стала шостою в їх житті. Річ у тому, що за технологією висаджування дерев, щоб вони добре прийнялися, коренева система повинна адаптуватися до «навантажень», тобто звикнути до пересадок. А тому їх гартували п`ять разів, піддаючи подібній процедурі в розплідниках.

В цілому флора довкола «Донбас Арени» висаджуватиметься за певною схемою — з розрахунку, щоб вона цвіла в цілому по 7-8 місяців на рік. На південному вході в парк з`явиться алея з каштанів. Поруч — берези, вишні, в`язи, верби і сосни. Уздовж вулиці Челюскінців зростатиме липа. Крім того, територія довкола стадіону буде усіяна трояндами, бузком, глодом, жимолостю. А тис і барбарис створять живопліт. До речі, для створення єдиної композиції проектувальники парку врахували і декоративні якості рослин - форму крони, поєднання весняного, літнього і осіннього забарвлення листя, терміни цвітіння тощо.

Посадивши перші дерева (а всього їх буде в парку 371), Р.АХМЕТОВ, М.ЛУЧЕСКУ і команда відправилися на екскурсію всередину «Донбас Арени».

За матеріалами прес-служби ФК «Шахтар»