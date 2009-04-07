У Львові почали фундамент південної трибуни стадіону

У Львові на будівельному майданчику з будівництва стадіону до ЄВРО 2012 розпочали встановлення фундаменту на південній частині трибуни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вже на 80% встановлено фундамент на східній трибуні та завершено підготовчі роботи для встановлення фундаменту на західній стороні, де незабаром розпочнуть фундаментні роботи.

Згідно графіку будівництва, повідомив директор КП «Дирекція з будівництва стадіону» Віталій СУЛИМА, східна частина фундаменту буде завершена до 20 квітня, а загалом всі фундаментні роботи триватимуть до 1 червня. Фундаменти на північній стороні стадіону вже повністю готові.

Окрім того, розповів В.СУЛИМА, вже у квітні генпідрядник компанія «Азовінтекс» розпочне роботи по встановленню на північній стороні колон під посадові трибуни.