Ахметов і ”Шахтар” висадили біля ”Донбас Арени” дерева

Члени футбольної команди «Шахтар» на чолі з президентом клубу Рінатом АХМЕТОВИМ і тренером команди Мірча ЛУЧЕСКУ напередодні висадили біля стадіону «Донбас Арена», що будується, три дерева (два дуби і клен), привезені з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі стадіону «Донбас Арена» пояснили, що саджанці, вік яких від 20 до 30 років, привезені зі старих розплідників Німеччини «Лаппен» і «Лорберг». Необхідність завезення саме таких дерев обумовлена тим, що їх коренева система адаптована до пересадки, і сьогоднішня посадка стала для них шостою.

В цілому флора навколо стадіону «Донбас Арени» висаджуватиметься за певною схемою - з розрахунку, щоб вона квітнула в цілому 7-8 місяців на рік. На південному вході у парк з`явиться алея з каштанів, поряд - берези, вишні, в`язи, верби і сосни, уздовж автодороги буде рости липа.

Крім того, територія навколо стадіону буде засаджена трояндами, бузком, глодом тощо.

Посадивши перші дерева, яких буде в парку більш як 370, Р.АХМЕТОВ і гравці «Шахтаря» поділилися своїми враженнями.

«Це дуже значиме для мене дерево, тому що парк, який ми будуємо, сподіваємося, стане улюбленим для наших городян, для гостей нашого міста», - підкреслив президент клубу після посадки дуба, зазначивши, що це не перше дерево, яке він садить. «Так, я вже садив дерева – і берізки були, і дуби були, і яблуня, і вишня. Я дуб люблю, березу дуже люблю, з фруктових – яблука люблю, вишні люблю, черешню люблю», - сказав Р.АХМЕТОВ. Але висаджений сьогодні дуб він ототожнює з надійною грою своєї команди в майбутньому.