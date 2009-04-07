Експерти УЄФА ознайомилися з Луцьким аеропортом

Експерти УЄФА ознайомилися в Луцьку з підготовкою місцевого аеропорту до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації, експерти УЄФА - виконавчий директор "Airprt Solutions Ltd" Пітер ХЕМПСОН, експерт УЄФА Кріс ВОКДЕН, президент "Airlines Management Consulting Ltd" Олівер ТІТЕНБУРГ, президент "Alpe Invest" Славко ЛЬОЛІЧ – перебували в області 6 березня.

У ході перевірки експерти наголосили на необхідності сертифікації об`єкту як цивільного аеропорту та внесення його до реєстру цивільних аеропортів України.

За словами голови облдержадміністрації Миколи РОМАНЮКА, який супроводжував експертів УЄФА, "незважаючи на позитивну оцінку експертів, роботи залишається вкрай багато. В першу чергу ми працюватимемо над сертифікацією. Докладемо усіх зусиль, щоб отримати сертифікат до нового року. Паралельно триває робота і над проектом терміналу".

Він також поінформував і про розмову з потенційним інвестором аеропорту, зазначивши, зокрема, що "наразі залишається зацікавленість в інвестуванні у Луцький аеропорт". Разом з тим М.РОМАНЮК наголосив, що "в будь-якому випадку ми працюватимемо над створенням такого важливого об`єкту на Волині, як потужний вантажно-пасажирський аеропорт".

*** Луцький аеропорт має бути створений на базі військового аеродрому «Луцьк» і матиме статус аеродрому спільного базування. Тобто на військовому аеродромі, крім повітряних суден Міністерства оборони України, матиме право базуватися і цивільна авіація.

Луцький аеропорт визнано запасним у рамках проведення Євро-2012.