Кабмін затвердив автодороги для реконструкції у 2009 р.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік об`єктів будівництва та реконструкції об`їзних автомобільних доріг навколо міст, пов`язаних з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 2009 року і обсяг їх фінансування.

Текст відповідної постанови від 25 березня №273 розміщено на сайті Кабміну.

Згідно з документом, загальний рівень фінансування цих доріг 2009 р. за рахунок коштів спеціального фонду Держбюджету становитиме 500 млн. грн.

Зокрема, 70,3 млн. грн. планується спрямувати на реконструкцію автодороги Північно-Східний об`їзд Києва, 59,7 млн. грн. – Південно-Східний об`їзд Києва, 50 млн. грн. спрямують на реконструкцію автодороги в обхід Одеси на ділянці км 7 + 956 - км 9 + 354. Крім того, у Донецькій області на реконструкцію різних ділянок доріг в обхід Донецька планується спрямувати загалом 186,2 млн. грн., у Дніпропетровській області – 133,8 млн. грн.