Фани “Дніпра” влаштували пожежу на харківському “Металісті” (фото)

У Харкові під час недільного матчу на першість України з футболу між місцевим “Металістом” та дніпропетровським “Дніпром” на трибунах 16-го (гостьового) фансектора виникла пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, уболівальники “Дніпра” запалили газети та папір, що спричинило загорання пластикових крісел.

Співробітники МНС, які чергували на стадіоні, не допустили виникнення паніки та ліквідували пожежу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню, що могло призвести до трагічних наслідків, повідомили у прес-службі.

За даними прес-служби “Металіста”, вогнем було пошкоджено 7 крісел. Співрозмовник агентства зазначив, що гості з Дніпропетровська поводилися досить агресивно, відриваючи крісла і жбурляючи їх униз. На його переконання, інцидентом має зайнятися керівництво українського футболу. Він не виключає застосування санкцій до дніпропетровського клубу у зв’язку з поведінкою його уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, на стадіоні «Металіст» тривають роботи з реконструкції в рамках підготовки Харкова до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Матч між “Металістом” і “Дніпром” у неділю, 5 квітня, відзначався великою напруженістю і завершився перемогою харківського клубу з рахунком 3:2. Під час гри суддя матчу вилучив з поля воротаря “Дніпра” і зробив 5 попереджень футболістам.