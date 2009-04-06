Васюник: Львів останнім часом виконує всі свої зобов’язання по підготовці до Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час висадки дерев у Шевченківському гаю у Львові зазначив, що Львів останнім часом виконує всі свої зобов’язання по підготовці до «Євро-2012».

За його словами, це також відзначають експерти УЄФА, передає ЗІК.

“Прогрес є, перш за все, у реальній фізичній реалізації проекту. З порядку денного знято всі запитання щодо ризику невчасно завершити будівництво стадіону – його будують за графіком, і це буде гарна велична споруда», – зазначив І.ВАСЮНИК.

Другим вагомим аргументом у підготовці Львова до «Євро-2012», на думку віце-прем’єра, є початок будівництва злітної смуги аеропорту Львів. «Це будівництво розпочалось згідно з графіком і має бути завершене за два літніх сезони. Введення цього терміналу дасть змогу Львову прийняти достатню кількість вболівальників», – додав він.

Третій стовп, на якому стоїть підготовка міста до головного футбольного свята Європи – це готелі. «І я радий, що влада Львова спільно з керівництвом Трускавця практично на цей час розробили програму, яка дасть змогу прийняти і гідно розташувати не лише вболівальників, але й так звану, родину УЄФА», – сказав І.ВАСЮНИК, додавши, що це також дасть поштовх для розвитку туристичної сфери.

Віце-прем’єр також з приємністю зауважив, що й інші шість міст теж сумлінно виконують плани щодо підготовки до Євро-2012.