Результати 22 туру Чемпіонату України з футболу

09:20, 06 квітня 2009
Футбол 2012
0 0

Ворскла і Шахтар спотикаються

22 тур Чемпіонату України з футболу видався багатим на несподіванки.

Результати матчів:

Металург Д - Динамо Київ 0 : 2 (Алієв 45 пен., Вукоєвіч 56)

Металург З - Шахтар 1 : 0 (Невмивака 3)

Металіст - Дніпро 3 : 2 (Девіч 9, 45 пен., Коельйо 50 - Бєлік 23, Ротань 64)

Ворскла - Іллічівець 2 : 3 (Маркоскі 36, 56 - Кашевський 15, Оберемко 88, Воробей 90)

Чорноморець - Таврія 0 : 2 (Ковпак 39 пен., Ідахор 79)

Арсенал - ФК Львів 0 : 0

Кривбас - Зоря 2 : 1 (Булку 8, Максимов 75 - Антонов 11)

Карпати - ФК Харків 0 : 2 ( Гунчак 18 пен., Платон 86)

Становище в турнірній таблиці

football.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter