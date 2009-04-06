Результати 31-го туру англійської Прем`єр-ліги
09:15, 06 квітня 2009Футбол 2012
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МЮ врятувався в доданий час
Закінчився 31-й тур англійської Прем`єр-ліги
Евертон - Віган 4:0 (Жо 26, 51, Феллаїні 47, Осман 61)
МЮ - Астон Вілла 3:2 (Роналду 14, 80, Македа, 90+3 – Кар’ю 30, Агбонлахор, 58)
Нагадаємо, що раніше відбулися ігри:
Блекберн - Тоттенхем 2:1 (Маккарті 82, Оойєр 89 - Кін 30 пен.)
Болтон - Міддлсбро 4:1 (Девіс 8, Кагілл 44, М.Тейлор 78, Гарднер 84 - О`Ніл 38)
Вест Бромвич - Сток Сіті 0:2 (Фуллер 2, Бітті 49)
Вест Хем - Сандерленд 2:0 (Станіслас 42, Томкінс 53)
Халл Сіті - Портсмут 0:0
Ньюкасл - Челсі 0:2 (Лемпард 56, Малуда 65)
Арсенал - Манчестер Сіті 2:0 (Адебайор 8, 49)
Фулхем - Ліверпуль 0:1 (Бенаюн 90)
Становище в турнірній таблиці
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