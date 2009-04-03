Донецьку потрібно півмільйона на розвиток туристичних маршрутів

На розвиток туристичних маршрутів до Євро-2012 Донецькій області потрібно 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Донецькій обласній раді, про це заявив її голова Анатолій БЛИЗНЮК.

«Півмільйона гривень складає сума видатків на розвиток туристичних маршрутів у межах Донецької області. Такі маршрути предметно розроблені з урахуванням не тільки показу визначних пам’яток регіону, але також у тісній прив’язці до готелів, де можна буде зупинитися гостям європейського чемпіонату з футболу в разі необхідності та отримати якісне обслуговування», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він додав, що так само необхідно розвивати зелений туризм. «Для розміщення уболівальників Євро-2012 використовуватимуться оздоровчі установи профспілкових організацій області, з цією метою найближчим часом пройде їх інспектування», - зазначив голова облради.