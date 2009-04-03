УЄФА високо оцінив підсумковий звіт Львова

Експерти УЄФА високо оцінили прогрес у будівництві нового стадіону до Євро-2012 у Львові.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, про це повідомив директор департаменту «ЄВРО 2012» Олег ЗАСАДНИЙ, коментуючи останній звіт міста перед експертами УЄФА.

Львівська команда презентувала проект використання навколишньої території стадіону під час проведення ЄВРО 2012, схеми розміщення служб безпеки, представників МНС, медичної служби та ЗМІ.

Крім того, Львів представив проект бізнес-плану використання стадіону після проведення ЄВРО 2012, який підтверджує його рентабельність при подальшій експлуатації.

На сьогодні консультанти будівництва з компанії «АренаКом» проводять роботу з оптимізації інфраструктури стадіону для покращання його комерційних можливостей та здійснюють контроль над будівництвом.

Довідка УНІАН. Компанія «АренаКом» за рекомендацією УЄФА визначена міськрадою консультантом Львова з будівництва стадіону. Її завданням є контроль за додержанням вимог УЄФА під час будівництва арени та розробка бізнес-плану використання стадіону після завершення турніру.

Серед останніх реалізованих проектів компанії будівництво стадіонів у Німеччині - Olympic Stadium в Берліні, LTU-Arena в Дюсельдорфі до чемпіонату світу 2006 року та нового стадіону в Карлсруе.