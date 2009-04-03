Данилишин запросив сінгапурських інвесторів до співробітництва

Міністр економіки України Богдан Данилишин запросив сінгапурських інвесторів до інвестиційного співробітництва у рамках проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЕУ, після зустрічі з Послом Республіки Сінгапур у Російській Федерації та Україні за сумісництвом Саймоном Тенсінгом де КРУЗОМ, він висловив сподівання, що Україна та Сінгапур і надалі докладатимуть зусиль для взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

В ході зустрічі сторони обговорили можливість проведення 4-го раунду двосторонніх переговорів у травні цього року в Києві з метою посилення ефективного, прозорого та взаємовигідного двостороннього економічного співробітництва.

"Враховуючи важливу роль Сінгапуру в Південно-Східній Азії, зокрема, щодо просування інтеграційних процесів у рамках АСЕАН, його значний фінансово-інвестиційний потенціал, Україна розглядає розвиток відносин з Сінгапуром як один з пріоритетних напрямків своєї зовнішньої політики в регіоні Південно-Східної Азії", - наголосив міністр.

Б.ДАНИЛИШИН також висловив задоволення динамічним зростанням обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Республікою Сінгапур.

Довідка УНІАН. У 2008 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Сінгапуром зріс на 32,7%, порівняно з 2007 роком, і досягнув 531,5 млн дол. США.