Васюник розраховує на спільну з експертами УЄФА позицію напередодні візиту Платіні

Віце-прем’єр-міністр Іван Васюник розраховує, що напередодні візиту Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ в української урядової команди разом з експертами УЄФА буде спільна позиція щодо стану підготовки приймаючих міст до турніру 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, про це він сказав під час зустрічі 2 квітня з експертами УЄФА за результатами їхнього візиту в Україну.

«У нас із експертами повинна бути спільна позиція щодо стану підготовки у приймаючих містах напередодні візиту Платіні. Ця позиція має ґрунтуватися на реальному розумінні існуючих ризиків і спільному баченні шляхів їх подолання», - сказав І.ВАСЮНИК.

Зі свого боку експерти УЄФА ознайомили українську сторону з результатами власного моніторингу підготовки стадіонів до турніру, який вони проводили 31 березня та 1 квітня. Зокрема, Марк ТІММЕР відзначив прогрес підготовки українських міст до Євро- 2012.

«Ми приємно здивовані прогресом, який відбувся з часу нашого минулого візиту в Україну», – зазначив М.ТІММЕР.

Президент ФФУ Григорій СУРКІС також відзначив помітні зрушення на головній арені країни. «Я радий, що проект реконструкції НСК «Олімпійський» вийшов із зони дуже високого ризику», - підкреслив він.

Нагадаємо, що у квітні в Україну з візитом приїде президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ. Він огляне українські приймаючі міста перед тим, як Виконком УЄФА прийме остаточне рішення стосовно приймаючих міст.