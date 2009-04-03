У Києві назви вулиць напишуть англійською

На перехрестях Києва до 2010 року встановлять покажчики вулиць з назвами українською та англійською мовами.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Київської міської ради доручили "Київдорсервісу" до червня розробити відповідний проект встановлення таких знаків.

В рішенні Київради зазначається, що двомовні покажчики зроблять більш комфортним перебування туристів у столиці, особливо з урахуванням проведення у Києві фінальної частини Євро-2012.