У Києві назви вулиць напишуть англійською
10:24, 03 квітня 2009Футбол 2012
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Планують справитися до кінця року
На перехрестях Києва до 2010 року встановлять покажчики вулиць з назвами українською та англійською мовами.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати Київської міської ради доручили "Київдорсервісу" до червня розробити відповідний проект встановлення таких знаків.
В рішенні Київради зазначається, що двомовні покажчики зроблять більш комфортним перебування туристів у столиці, особливо з урахуванням проведення у Києві фінальної частини Євро-2012.
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